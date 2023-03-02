Япония обнаружила, что у нее есть 7000 неизвестных островов

Оказывается, количество островов, расположенных в Японии, гораздо больше, чем считалось ранее.

Недавнее цифровое картографирование, проведенное Управлением геопространственной информации Японии (GSI), показало, что в стране насчитывается 14 125 островов, что более чем вдвое превышает число 6 852, перечисленных в официальных отчетах с 1987 года, когда Береговая охрана Японии опубликовала отчет.

GSI заявило, что, хотя новое число отражает достижения в геодезических технологиях и детализацию карт, используемых для подсчета, оно не изменило общую площадь земли, принадлежащей Японии.

Выяснилось, что, хотя международного соглашения по подсчету островов нет, использовался тот же критерий размера, что и в предыдущем исследовании 35 лет назад. Это включало подсчет всех естественных участков суши с радиусом не менее 100 метров. В новое число не входят искусственно мелиорированные земли.

Окружающие Японию острова были предметом многих территориальных споров. Япония претендует на контролируемые Россией южные Курильские острова, которые Токио называет "Северными территориями".