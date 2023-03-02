Медведев: передача самолетов НАТО Украине и их обслуживание в «оборзевшей Польше» будет означать войну Альянса с Россией

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае передачи натовских самолетов Украине и их обслуживания на территории «оборзевшей Польши» Альянс вступит прямую войну с РФ.

Он уточнил, что лица, которые примут решения о поставках самолетов и их ремонте, будут считаться законной военной целью.

Медведев отметил, что именно это пока мешает «западным инфантилам» передать Киеву истребители и ракеты большой дальности.

При этом он отметил, что такая ситуация продлится недолго, поскольку соблазн раздавить Россию очень велик.