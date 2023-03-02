Reuters: власти США запретили компании Илона Маска Neuralink тестировать мозговые чипы на людях

Агентство Reuters сообщает, что американский регулятор качества продуктов и лекарств запретил компании Илона Маска Neuralink тестировать на людях мозговые чипы.

Речь идет о микрочипах, предназначенных для вживления в мозг и позволяющих использовать силу мысли для управления внешними устройствами.

Компания попросила разрешения тестировать чипы на людях в начале 2022 года, однако получила отказ.

Его причинами послужили сомнения в безопасности батареи и возможное попадание мелких проводов в различные области мозга, а также проблемы с извлечением чипа.