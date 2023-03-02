Reuters: власти США запретили компании Илона Маска Neuralink тестировать мозговые чипы на людях
Агентство Reuters сообщает, что американский регулятор качества продуктов и лекарств запретил компании Илона Маска Neuralink тестировать на людях мозговые чипы.
Речь идет о микрочипах, предназначенных для вживления в мозг и позволяющих использовать силу мысли для управления внешними устройствами.
Компания попросила разрешения тестировать чипы на людях в начале 2022 года, однако получила отказ.
Его причинами послужили сомнения в безопасности батареи и возможное попадание мелких проводов в различные области мозга, а также проблемы с извлечением чипа.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
-
Светлана Репина
Asharq Al-Awsat: кризис в мировой экономике из-за Украины продлится как минимум до 2028 года
Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на профессора экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Дулаима аль-Кахтани сообщает, что спецоперация на Украине спровоцировала кризис в мировой экономике.Подробнее...