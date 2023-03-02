Премьер Венгрии Орбан раскрыл детали разговора с Путиным перед спецоперацией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что перед спецоперацией России на Украине встречался с Владимиром Путиным.
Венгерский премьер поинтересовался у российского лидера, хочет ли Россия выхода Венгрии из НАТО.
По его словам, этот разговор происходил за две недели до начала спецоперации, и тогда Путин не имел ничего против членства Венгрии в Альянсе.
Вместе с тем российский президент отмечал, что реальными проблемами являются возможное вступление в НАТО Украины и Грузии, а также размещение американских ракетных баз в Польше и Румынии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
-
Светлана Репина
Asharq Al-Awsat: кризис в мировой экономике из-за Украины продлится как минимум до 2028 года
Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на профессора экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Дулаима аль-Кахтани сообщает, что спецоперация на Украине спровоцировала кризис в мировой экономике.Подробнее...