Премьер Венгрии Орбан раскрыл детали разговора с Путиным перед спецоперацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что перед спецоперацией России на Украине встречался с Владимиром Путиным.

Венгерский премьер поинтересовался у российского лидера, хочет ли Россия выхода Венгрии из НАТО.

По его словам, этот разговор происходил за две недели до начала спецоперации, и тогда Путин не имел ничего против членства Венгрии в Альянсе.

Вместе с тем российский президент отмечал, что реальными проблемами являются возможное вступление в НАТО Украины и Грузии, а также размещение американских ракетных баз в Польше и Румынии.