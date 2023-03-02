Global Times: попытка победить Россию обернется поражением НАТО
2023-03-02 23:36
Издание Global Times опубликовало статью бывшего главреда Ху Сицзиня о последствиях противостояния НАТО и России.
Он считает, что сейчас РФ в состоянии в одиночку противостоять не только Украине, но и всему Западу.
Автор напоминает, что военно-промышленные возможности России значительно больше, чем большинства стран мира.
Сицзянь обращает внимание на то, что тактика Запада оказалась провальной, и результатом противостояния станет поражение и унижение для США и НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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