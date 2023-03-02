Премьер Венгрии Орбан предложил создать в Европе аналог НАТО и не приглашать туда США
2023-03-02 23:54
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европе следует заняться укреплением своей безопасности.
Для этого у венгерского премьера есть готовое предложение: создать оборонительный европейский альянс, но без США.
Орбан отметил, что еще в 2012 году предлагал такое решение, однако его до сих пор не воплотили в жизнь.
Он считает, что позицию стран Европы по украинскому конфликту определяют США, из-за чего европейские государства лишаются своей идентичности.
Опубликовано: Светлана Репина