Премьер Венгрии Орбан предложил создать в Европе аналог НАТО и не приглашать туда США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европе следует заняться укреплением своей безопасности.

Для этого у венгерского премьера есть готовое предложение: создать оборонительный европейский альянс, но без США.

Орбан отметил, что еще в 2012 году предлагал такое решение, однако его до сих пор не воплотили в жизнь.

Он считает, что позицию стран Европы по украинскому конфликту определяют США, из-за чего европейские государства лишаются своей идентичности.