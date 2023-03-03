Белый дом: США не видят условий для переговоров Байдена и Путина

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал об отсутствии условий для переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Он напомнил, что Байден ранее заявлял о своей готовности к диалогу, если его российский коллега будет искренне стремиться к обсуждению мира.

Кирби уточнил, что на данный момент это условие не соблюдено, а позиция США по переговорам двух президентов не изменилась.

Он также отметил, что незапланированная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лавнова на форуме G20 в Индии продлилась всего 10 минут.