Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области. Это произошло во время зачистки территории неподалеку от Сушан.

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, во время взрыва четыре человека получили легкие ранения осколками.

Среди них командир боевого отделения, взрывотехник ОМОН и двое бойцов из местного СОБР. Угрозы их жизни нет.

Ранее ФБ России сообщила, что в Брянской области пресечена вылазка диверсантов, их выдавили на территорию Украины.