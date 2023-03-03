Президент Чехии Земан предложил Австрии стать посредником между Россией и Украиной

Президент Чехии Милош Земан считает, что Австрия идеально подходит на роль посредника между Украиной и Россией.

Он отметил, что во время встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом рассказал ему об этом предложении.

Земан уточнил, что в определенном смысле Австрия сохраняет нейтралитет, поэтому может быть посредником.

Чешский президент подчеркнул, что не пытается вмешиваться во внутренние дела Австрии, а просто разъясняет выгоды нейтралитета.