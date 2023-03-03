ТАСС: взрыв в Коломне произошел в воздухе, энергетические объекты не повреждены
2023-03-03 01:36
ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает, что взрыв в Коломне произошел в воздухе.
Специалисты предполагают, что инцидент был связан с беспилотником, однако его обломки пока не нашли.
Минэнергетики Подмосковья опубликовало сообщение об отсутствии повреждений на газовых и энергетических объектах Коломны.
Ранее сообщалось, что вечером 2 марта практически во всех районах Коломны был слышен звук взрыва.
Опубликовано: Светлана Репина