ТАСС: взрыв в Коломне произошел в воздухе, энергетические объекты не повреждены

ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает, что взрыв в Коломне произошел в воздухе.

Специалисты предполагают, что инцидент был связан с беспилотником, однако его обломки пока не нашли.

Минэнергетики Подмосковья опубликовало сообщение об отсутствии повреждений на газовых и энергетических объектах Коломны.

Ранее сообщалось, что вечером 2 марта практически во всех районах Коломны был слышен звук взрыва.