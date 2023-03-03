Маск рассказал о перспективах развития гуманоидных роботов «Олимпус»

Американский бизнесмен высказал убежденность в скором бурном развитии гуманоидных роботов «Олимпус».

Генеральный директор Tesla выразил убежденность, что численность роботов компании с искусственным интеллектом "Олимпус" однажды превысит население Земли.

"Не думаю, что кто-то настолько близко приблизился к проблеме искусственного интеллекта, как Tesla. Роботы скоро будут задействованы в промышленности и домашних хозяйствах. Их численность будет больше чем 1:1 по отношению к людям", - сказал бизнесмен.

Тем не менее, Илон Маск не назвал точную дату начала серийного производства роботов "Олимпус".