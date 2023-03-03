100-летние автомобили в идеальном состоянии: на мероприятие Roll's Royce приехал клуб любителей ретрокаров

Клуб 20 Ghost посвящен исключительно моделям Rolls-Royce до 1940 года, таким как Rolls-Royce 20/25 , Phantom I и Phantom II. Silver Ghost отпраздновал свое 100-летие.

Через три дня после своего открытия, совершенно новый Ghost 2021 года встретился с членами старейшего в мире автомобильного клуба Rolls-Royce в Гудвуде в пятницу.

Гостей угощали приватным просмотром новой модели, а новый призрак позировал рядом с 20 старинными автомобилями марки "Роллс-Ройс".

Клуб 20 Ghost посвящен исключительно моделям Rolls-Royce до 1940 года, таким как Rolls-Royce 20/25 , Phantom I и Phantom II.

Среди двадцати автомобилей, владельцы, которых входят в клуб, есть много удивительных моделей.

Например, Silver Ghost, который отпраздновал свое 100-летие. Его серебристо-черный кузов до сих пор сияет. Этот автомобиль был приобретен его нынешними владельцами в 2011 году и с тех пор проехал более 27 350 км.