МИД РФ направил в Сербию запрос о разъяснении ситуации с военными поставками в Украину

РБК: Со стороны России запрошена информация о разъяснении официального мнения Белграда по поступающих сообщениям о поставкам вооружения украинской армии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой Москва сделала запрос в Белград для прояснения ситуации с сообщениями о поставках оружия сербской стороной для ВСУ.

Представитель МИД заявила, что "это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений".

Далее Захарова подчеркнула, что общение на такие темы между Россией и Сербией должны вестись на государственном уровне, а не посредством СМИ или телеграм-каналов и утечек.

Ранее в Твиттере были выложены фото документов, якобы подтверждающих отправку производителем Krusik вооружения на Украину через посредничество Стамбула и Братиславы.

Сербский министр обороны Вучевич выступил с опровержением этого факта.

Компания Krusik также опровергла сведения о продажах оружия в Киев с участием турецкой компании Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, заявленной как экспортер.