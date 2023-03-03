Безвизовые дипломатические поездки из Венгрии в Россию временно отменены

2 марта руководство России приостановило действующее Соглашение между РФ и Венгрией о безвизовых поездках венгерских граждан на территорию РФ по дипломатическим паспортам.

Информационная служба ТАСС сообщила в четверг 2 марта 2023 г. о принятом распоряжении со стороны российского правительства, приостанавливающем безвизовые дипломатические поездки граждан Венгрии в Россию.

Документ подписал председатель РФ Михаил Мишустин. С текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Соглашение с Венгрией о безвизовых поездках дипломатов приостановлено до момента "устранения Венгрией нарушений", касающихся условий, прописанных в Соглашении.