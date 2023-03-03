Безвизовые дипломатические поездки из Венгрии в Россию временно отменены
2 марта руководство России приостановило действующее Соглашение между РФ и Венгрией о безвизовых поездках венгерских граждан на территорию РФ по дипломатическим паспортам.
Информационная служба ТАСС сообщила в четверг 2 марта 2023 г. о принятом распоряжении со стороны российского правительства, приостанавливающем безвизовые дипломатические поездки граждан Венгрии в Россию.
Документ подписал председатель РФ Михаил Мишустин. С текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.
Соглашение с Венгрией о безвизовых поездках дипломатов приостановлено до момента "устранения Венгрией нарушений", касающихся условий, прописанных в Соглашении.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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