В ФСБ сообщили о нанесенном ударе по украинским диверсантам, проникшим со стороны Брянской области
РИА Новости: украинские диверсанты были изгнаны с территории Брянской области массированным артиллерийским ударом. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
В заявлении ведомства утверждается, что "вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена".
Далее отмечается, что с целью предотвращения жертв среди гражданского населения и возможного ущерба объектам гражданской инфраструктуры "противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар".
2 марта, по сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, на территорию региона просочилась группа диверсантов из Украины.
В Любечане они стреляли в автмобиль, где находились дети, в результате погибло два человека из числа мирного населения.
В селе Сушаны в Климовском районе случился пожар в жилом доме из-за сброшенного с беспилотника снаряда.
Случившееся Владимир Путин обозначил как теракт
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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