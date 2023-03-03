В знаменитой пирамиде Хеопса ученые отыскали новый коридор с помощью сканера

Новость сообщили в службе информации ТАСС. О необычной находке проинформировали в издании Al-Ahram.

Как указал Ахмед Ису, представитель Министерство туризма и древностей страны, найденный коридор простирается на девять метров, ширина его составляет немного больше двух метров.

Его обнаружили в пирамиде при проведении сканирования. Исследование началось в 2015 году.

Как сообщил руководитель ведомства, исследовательские работы велись вместе с советом по делам памятников древности и университетами Франции, США, Японии, Канады, Германии.

Комплекс пирамид Гизы расположен на плато с таким же названием вблизи Каира, на западной стороне Нила.

Возраст комплекса достигает свыше 4,5 тыс. лет. В него входят пирамиды Хефрена, Хеопса и Микерина.

Пирамида фараона Хеопса самая высокая (147 м), она включает более 2,3 блоков,каждый из которых весит 2,5 т. Мумию самого фараона до сих пон не нашли.