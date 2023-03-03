В Брянской области после взрыва машины Росгвардии 4 военных получили ранения

2 марта в Брянской области на мине взорвалась машина с росгвардейцами, в результате четверо пассажиров были ранены. Информация предоставлена ТАСС.

Взрыв произошел рядом с Сушанами, на это село ранее было совершено нападение диверсантов из Украины.

При проведении операции по устранению диверсантов автомобиль Росгвардии попал на мину и подорвался, в итоге пострадали четыре военнослужащих.

Смертельных исходов нет, полученные ранения не опасны для жизни.