В Брянской области после взрыва машины Росгвардии 4 военных получили ранения
2023-03-03 06:32
2 марта в Брянской области на мине взорвалась машина с росгвардейцами, в результате четверо пассажиров были ранены. Информация предоставлена ТАСС.
Взрыв произошел рядом с Сушанами, на это село ранее было совершено нападение диверсантов из Украины.
При проведении операции по устранению диверсантов автомобиль Росгвардии попал на мину и подорвался, в итоге пострадали четыре военнослужащих.
Смертельных исходов нет, полученные ранения не опасны для жизни.
Опубликовано: Храмова Оксана