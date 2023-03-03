Ведущий Fox News сообщил о проблемах с речью у американского президента Джо Байдена

В эфире Fox News ведущий Такер Карлсон сообщил, что в последние годы глава Белого дома теряет способность нормально разговаривать.

Многочисленные отрывки видеозаписей на телеканале, показанные в последние несколько лет, демонстрируют проблемы с речью Джо Байдена.

Такер Карлсон:

Он теряет способность говорить.

Цитата телеведущего приводится РИА Новости.

По мнению Карлсона, лидер США не обладает достаточными умственными и физическими силами для управления страной.

Ранее была замечена странная усмешка президента во время его комментария по поводу смертей двух детей от фентанила.

Бывший медик Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байден - угроза для Соединенных Штатов.