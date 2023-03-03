В Николаеве уничтожена база украинских диверсантов, где работали британские инструкторы

Российские военные ликвидировали в Николаеве базу диверсантов из Украины, где британские инструкторы готовили их к атакам.

По сообщению РИА Новости, переданные российской стороне данные подпольщиков содействовали ликвидации украинской базы диверсантов в Николаеве. З

Здесь британские военные инструкторы проводили подготовку подводных беспилотников, чтобы атаковать российские корабли.

Об этом рассказал один из участников подпольной группы Николаева. По его словам, "нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников" на острове Майский.

Для этого туда прибыли британские инструкторы для обучения пользованию подводными беспилотниками.

Координаты обнаруженной базы были отправлены "куда надо", после чего 25 февраля "русские попали четко в цель".

Источник также отметил, что взрыв отличался большой мощностью, в результате весь склад с оружием уничтожен, значительная часть базы затоплена.

Как уверяет подпольщик, подводные беспилотники предназначались для операции, связанной с Приднестровьем.

По его мнению, диверсанты намеревались "при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе Севастополя".

Точные сведения о том, что произошло с британскими инструкторами и каков масштаб потерь со стороны украинской армии, предоставлены не были.