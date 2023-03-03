С 3 по 7 марта в мире ожидается сильнейшее землетрясение магнитудой от 8.5
2023-03-03 08:18
Знаменитый сейсмолог Франк Хугербитс, который предсказал ранее мощное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что в мире должна произойти еще одна катастрофа.
На этот раз землетрясение может случиться в промежутке с 3 по 7 марта и будет отличаться крайне высокой магнитудой подземных толчков: от 8,5 и выше.
Катаклизм может коснуться Курильских островов, стран Южной Европы, Японии, Пакистана, Индонезии, частично Северной Америки.
По мнению Хугербитса такая ситуация с сейсмической активностью связана с явлением сближения планет.
Он также отметил, что не ставит целью напугать людей, а лишь старается предупредить о грозящей опасности.
Опубликовано: Храмова Оксана