Беларусь хочет наладить равноправные политичесие отношения с Болгарией

3 марта глава Беларуси поздравил Болгарию с национальным праздником - Днем ОсвобожДения. Информация передана пресс-службой Лукашенко.

В тексте поздравления белорусский президент напомнил об общности двух стран, которые объединяют "славянские традиции, общие духовные ценности, православие и кириллица".

Он также отметил, что белорусы сражались за освобождение болгарского народа и независимость их страны во Вторую мировую войну.

По мнению Александра Лукашенко, хотя Беларусь и Болгария "выбрали разные пути развития", две страны всегда шли по пути конструктивного сотрудничества, которое "строилось на принципах доверия и уважения".

Далее белорусский лидер высказал уверенность в том, что "неблагоприятная политическая конъюнктура не сумеет сломать дух дружбы, разорвать многочисленные межчеловеческие связи между белорусами и болгарами".

Александр Лукашенко отметил заинтересованность Минска в "возобновлении равноправного политического диалога с Софией".

Также Беларусь стремится к расширению торгово-экономического сотрудничества, установлению тесных контактов между регионами, а также к общей "научно-образовательной и гуманитарной деятельности".

В заключение белорусский президент высказал пожелания мира и процветания дружественному народу Болгарии.