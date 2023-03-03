Посол РФ Келин: танки Запада на Украине не угрожают территории России

Вместе с тем оружие дальнего действия, которое намерена поставлять Великобритания, может достигать объектов на российских землях.

Об этом посол России в Великобритании Андрей Колин сообщил в беседе с телеканалом Al Jazeera. Он заверил, что западные танки не несут серьезной угрозы для России.

НастоЯщую опасность представляет оружие дальнего радиуса, которое в состоянии поражать цели на российской территории.

По словам Колина, "Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить оружие дальнего радиуса действия украинской армии".

По мнению посла, это оружие "будет использоваться против гражданских целей".

Далее посол России отметил, что вооружение, переданное западными странами, сейчас используется для атак на гражданские объекты Донбасса.

Чтобы отодвинуть подобную угрозу, российская армия будет "продвигаться вглубь Украины".