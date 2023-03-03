Аргентина расторгла сделку с Великобританией по Фолклендским островам

Аргентина отменила свою позицию по Фолклендским островам, заявив о выходе из пакта Форадори-Дункан, сообщил в четверг МИД страны.

Решение было озвучено на встрече министра иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро с его британским коллегой Джеймсом Клеверли в кулуарах саммита министров иностранных дел G-20 в Нью-Дели.

Правительство Аргентины планирует провести переговоры о суверенитете Фолклендских островов и поэтому предлагает встречу с британскими представителями в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Фолклендские острова — британские», — написал в ответ Джеймс Клеверли в Твиттере. Местные жители имеют право решать свое будущее, но предпочли остаться Британской заморской территорией, отметил он.

Так называемый Пакт Форадори-Дункан — это совместное заявление от 2016 года, которое регулирует добычу газа и нефти, а также судоходство и рыболовство вокруг Фолклендских островов.

С точки зрения нынешнего аргентинского правительства, предыдущее правительство зашло слишком далеко, чтобы угодить Великобритании.

Фолклендские острова находятся под управлением Великобритании с 1833 года. В 1982 году Аргентина напала на острова. После того как вооруженные силы Аргентины потерпели ряд поражений в ходе 72-дневной войны, обе стороны подписали перемирие.

Аргентина продолжает претендовать на острова, которые они называют «Мальвинскими островами».

Комитет ООН по деколонизации принял резолюцию, призывающую Великобританию и Аргентину к переговорам.

В 2013 году островитяне подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы остаться с Великобританией. Но после обнаружения залежей нефти и газа вокруг островов конфликт вновь обострился.