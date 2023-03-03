В Египте нашли камеру, которая находится внутри Великой пирамиды

Египетские ученые, специализирующиеся на древности, представили камеру, обнаруженную внутри Великой пирамиду в Гизе (вблизи Каира). Возраст ее 4500 лет.

Египетские исследователи представили миру камеру в Великой пирамиде в Гизе (рядом с Каиром), возраст которой составляет 4500 лет.

Находка была обнаружена на северной стороне пирамиды Хуфу при использовании новейших технологий сканирования.

Закрытая камера представляет собой коридор длиной в 9 м, а шириной в 2 м.

Функциональное назначение ее пока не выяснено.