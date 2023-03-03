Боррель выступает против исключения России из стран Большой двадцатки
По мнению главы дипломатии ЕС, исключение России из числа Группы двадцати противоречит принципу многосторонних отношений.
Новость сообщается информационным ресурсом ТАСС. Жозеп Боррель на выступлении в Нью-Дели на международной политической конференции Raisina Dialogue, объяснил, чем чревато исключение России из стран Большой двадцатки.
Такое действие, по мнению главы дипломатии ЕС, приведет к нарушению важнейшего "принципа многостороннего сотрудничества".
Далее Боррель отметил, что всегда необходимо "слушать других".
Руководитель евродипломатии заявил, что встреча глав МИД G20, которая прошла в четверг, была лучше, чем саммит, который проводился в ноябре 2022 года на Бали.
Объяснил он свои слова так: на Бали Лавров "приехал, выступил и уехал", в этот же раз он "остался и выслушал".
Жозеп Боррель подчеркнул, насколько важно открыто изъявлять свои мысли и слышать ответ другой стороны. И цель евродипломатии - "сохранить эту возможность".
Опубликовано: Храмова Оксана