В Канаде официально легализованы производство и продажа кокаина

Канадская биотехнологическая компания Sunshine Earth Labs объявила в четверг 2 марта, что получила лицензию от федерального агентства здравоохранения Канады на производство и продажу кокаина.

Лицензионное соглашение было заключено после радикального изменения позиции государства, которое стремится справиться с серьезным кризисом передозировок опиатами, унесшими тысячи жизней.

Эксперты предложили правительству путь декриминализации хранения небольших доз кокаина, героина и других так называемых тяжелых наркотиков.

Оттава в январе отменила действие ряда статей Уголовного Кодекса в провинции Британская Колумбия в рамках трехлетнего пилотного проекта.

Цель проекта по заявлению властей: бороться со стигмой, связанной с употреблением наркотиков, которая мешает некоторым зависимым обращаться за помощью.

Сторонники этой меры также призывают к безопасным поставкам наркотиков для людей с зависимостью, так как они сталкиваются с повышенным риском передозировки из-за наркотиков, купленных нелегально на улице.