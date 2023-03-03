Премьер-министр Южной Кореи высказался о поставках оружия в Украину

Глава южнокорейского кабинета министров высказался о вероятности поставок летального оружия в Украину.

Решение о поставках летального оружия в Украину пока остается открытым, заявил премьер-министр страны Хан Док Су в интервью CNN.

"Будем ли мы поставлять смертоносное оружие? Пока мы думаем над этим вопросом", - сказал он.

Хан Док Су отметил, что Сеул оказывает ощутимую помощь Киеву по другим жизненно важным вопросам. В частности в этом году поддержка Киева возросла до 130 миллионов долларов, напомнил южнокорейский премьер-министр.