2 марта на 90-м году жизни умер лауреат 12 премий Грэмми Уэйн Шортер

Известный американский джазовый саксофонист Уйэн Шортер, лауреат 12 премий Grammy, ушел из жизни в четверг. Об этом рассказали в издании The New York Times.

По информации источника, Шортер скончался в больнице в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Причины смерти пока неизвестны.

Иностранное издание ссылается на агента музыканта Элисс Кингсли.

Уейн Шортер начинал свою карьеру в 1964 г., когда был участником квинтета Майлса Дейвиса. В нем играли также Херби Хэнкок, Тони Уильямс, Рон Картер.

В 2000 году Уэйн Шортер основал свою группу совместно с Джоном Патитуччи, контрабасистом, Данило Пересом, играющем на фортепиано и ударником Брайаном Блэйдом.

Квартет быстро стал популярным на джазовой сцене. Также Шортера знают как композитора. В 2023 году исполнителю вручили двенадцатую награду Грэмми.

В целом музыкант был удостоен 23 номинаций на премию.