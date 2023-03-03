Bloomberg: ФРГ ищет решение обеспечения бесперебойных поставок боеприпасов в Украину

Германия может перенести часть своего оружейного производства в США, чтобы обеспечить бесперебойную поставку боеприпасов Украине.

В ходе предстоящего визита в США федерального канцлера Германии Олафа Шольца и его встречи с Джо Байденом будут обсуждаться, в том числе, вопросы обеспечения бесперебойных поставок оружия в Украину, пишет Bloomberg.

Одним из наиболее вероятных способов решения этой проблемы может быть вариант переноса части немецкого оружейного производства в США, полагают в агентство.

По словам Bloomberg, США будут оказывать давление на Германию из-за недостаточности поставляемых Украине боеприпасов. Берлин рассматривает возможность совместных закупок оружие в рамках Европейского союза, но "брюссельская бюрократия" может затянуть это процесс.

Поэтому самым разумным решением для Германии станет перенос производства оружия в США, где гораздо больше производственных мощностей.