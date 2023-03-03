Федункив, состоящая в браке с итальнцем, назвала положительные стороны отношений с иностранцем

Актриса Марина Федункив, вышедшая замуж за итальянца, назвала положительные стороны подобных отношений.

В 2021 году актриса Марина Федункив связала себя узами брака с уроженцем Италии по имени Стефано Маджи.

Знаменитость не стала скрывать, что разный менталитет с супругом доставляет много хлопот, но плюсов в отношениях с иностранцем больше.

Федункив отметила, что ее избранник очень ценит ее личное пространство, не старается ее во всем контролировать.

Рядом со Стефано Марина чувствует себя в безопасности, может позволить быть себе слабой маленькой девочкой.