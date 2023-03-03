Космический корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

По сообщению ТАСС, пилотируемый корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, пристыковался к МКС.

Трансляцию можно увидеть на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Одним из членов экипажа является российский космонавт Андрей Федяев. В группу астронавтов также входят Султан ан-Неяди из ОАЭ, Стивен Боуэн и Вуди Хобург - космонавты NASA.

Стыковка с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС произошла автоматически в 9:43 по МСК.

Спустя полтора часа все члены экипажа смогут зайти на борт станции.