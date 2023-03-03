Каждый четвертый: почему чернокожие трансгендеры предпринимают попытки покончить с собой

Ученые проанализировали данные более тридцати тысяч молодых людей ЛГБТ в США, чтобы оценить их психическое здоровье.

Согласно новому исследованию, в прошлом году в США каждый четвертый чернокожий трансгендерный или небинарный молодой человек пытался покончить с собой.

Ученые проанализировали данные, собранные от почти 34 000 молодых людей ЛГБТК по всей Америке, чтобы оценить психическом здоровье молодежи.

Этот отчет - еще одно доказательство того, что мы делаем недостаточно для борьбы за этих детей, - сказал директор программы гендерной психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джек Тюрбан. Улучшение ситуации будет означать широкие структурные и социальные улучшения в том, как мы относимся к цветной трансгендерной молодежи. К сожалению, мы, похоже, движемся в противоположном направлении.

Из 3 008 респондентов опроса, которые идентифицировали себя как чернокожие, 25% из тех, кто также идентифицировал себя как транс или небинарный, сообщили о попытке самоубийства в предыдущем году. Этот показатель выше, чем у белых трансгендеров или небинарных личностей, который составил 16 %.

По мнению авторов исследования, результаты отражают проблемы, с которыми сталкиваются чернокожие трансгендерные и небинарные молодые люди как члены двух маргинализированных сообществ. Ситуация усугубляется также волнами законодательства против ЛГБТК.

Американский союз гражданских свобод сообщил, что в 2023 году в государственные органы страны внесено 336 законопроектов против ЛГБТК, что превысило рекордные 315 в 2022 году.

Многие законопроекты нацелены на трансгендерную молодежь, запрещая ей подтверждать гендерную принадлежность или участие в школьных спортивных командах, соответствующих их гендерной идентичности.