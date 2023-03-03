Украинские войска постепенно покидают позиции в Артемовске

Подразделения украинское армии постепенно оставляют позиции в Артемовске и отходят из города.

Украинские войска постепенно оставляют позиции в Артемовске (укр. название - Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ с позывным "Мадьяр".

"Ночью получили приказ немедленно покинуть Бахмут. Почему мы должны покинуть город после 110 дней боевого дежурства мне не совсем понятно. Но я военный и выполняю приказы", - сказал он.

Ранее член комитета Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Артемовске сложилась критическая для украинской армии ситуация.