Украинские войска постепенно покидают позиции в Артемовске
Подразделения украинское армии постепенно оставляют позиции в Артемовске и отходят из города.
Украинские войска постепенно оставляют позиции в Артемовске (укр. название - Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ с позывным "Мадьяр".
"Ночью получили приказ немедленно покинуть Бахмут. Почему мы должны покинуть город после 110 дней боевого дежурства мне не совсем понятно. Но я военный и выполняю приказы", - сказал он.
Ранее член комитета Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Артемовске сложилась критическая для украинской армии ситуация.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Марта Фролова
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