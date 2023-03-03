Тайны и скандалы: Netflix выпустил трейлер документального кино про Pornhub

На экраны фильм выйдет 15 марта. Он затрагивает многие аспекты торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

Трейлер документального фильма Money Shot о Pornhub выпустил Netflix. В ленте представлены интервью с исполнителями, активистами и бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

Фильм обещает разобраться во многих скандалах и успехах, которые пережил порноколосс за почти 16 лет своего существования.

Трейлер анонсирует рассмотрение таких вопросов, как предполагаемая сексуальная эксплуатация. Он также обвиняет Pornhub в размещении порнографии без согласия людей.

Владелец Pornhub MindGeek столкнулся с судебным процессом из-за предполагаемой монетизации материалов о сексуальном насилии над детьми. В 2020 году сайт удалил все загрузки от непроверенных пользователей.

Документальный фильм, похоже, выходит за рамки Pornhub и исследует многие другие аспекты секс-индустрии. Трейлер, например, затрагивает тот факт, что многие секс-работники и порноактеры потеряли свои аккаунты на платформах социальных сетей.

Между тем, один из опрошенных предполагает, что критики нападают не только на порно, но и на саму идею самовыражения.

На американские экраны фильм выйдет 15 марта.