Тайны и скандалы: Netflix выпустил трейлер документального кино про Pornhub
На экраны фильм выйдет 15 марта. Он затрагивает многие аспекты торговли людьми и сексуальной эксплуатации.
Трейлер документального фильма Money Shot о Pornhub выпустил Netflix. В ленте представлены интервью с исполнителями, активистами и бывшими сотрудниками правоохранительных органов.
Фильм обещает разобраться во многих скандалах и успехах, которые пережил порноколосс за почти 16 лет своего существования.
Трейлер анонсирует рассмотрение таких вопросов, как предполагаемая сексуальная эксплуатация. Он также обвиняет Pornhub в размещении порнографии без согласия людей.
Владелец Pornhub MindGeek столкнулся с судебным процессом из-за предполагаемой монетизации материалов о сексуальном насилии над детьми. В 2020 году сайт удалил все загрузки от непроверенных пользователей.
Документальный фильм, похоже, выходит за рамки Pornhub и исследует многие другие аспекты секс-индустрии. Трейлер, например, затрагивает тот факт, что многие секс-работники и порноактеры потеряли свои аккаунты на платформах социальных сетей.
Между тем, один из опрошенных предполагает, что критики нападают не только на порно, но и на саму идею самовыражения.
На американские экраны фильм выйдет 15 марта.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Марта Фролова
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