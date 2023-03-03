Смолкин уезжает в США к своему сыну Глебу

Актер Борис Смолкин сообщил, что собирается отправится в Америку к своему сыну Глебу, который занимается фигурным катанием. В мае у артиста гастроли в США и если ему одобрят визу, он наконец увидится с младщим наследником.

Вчера, 2 марта, актер Борис Смолкин отметил 75-летний юбилей.

На торжестве по поводу были только близкие люди. Был на дне рождении отца и старший сын звезды сериала "Прекрасная няня" Владимир, а младшего Глеба не было, так он занимается фигурным катанием в США.

Недавно 23-летний наследник Смолкина женился на своей партнерше, но отец не присутствовал на свадьбе.

Актер собирается к родственнику в мае, когда у него будут гастроли в Америке, но нужно получить визу.