Регина Тодоренко рассказала о походе к пластическому хирургу

Эксперт заявил о вероятности того, что в ближайшие пять лет тело и лицо звезды будут не такими упругими, как сейчас.

32-летняя телеведущая обратилась за консультацией к специалисту пластической хирургии. Регина Тодоренко призналась, что врач заметил подверженность ее организма ранним изменениям, сообщает Вокруг ТВ.

По его словам, высока вероятность того, что в ближайшие пять лет тело и лицо звезды будут не такими упругими, как сейчас. Регина не скрывает, что расстроена вердиктом.

Но сейчас к каким-либо вмешательствам она не готова. Телеведущая планирует заняться коррекцией своего лица с помощью массажа и питательных масок. Таким образом она рассчитывает сохранить свежесть кожи на более длительное время.

Телеведущая уточнила, что она - противница пластический операций.

Ранее Тодоренко призналась, что долгое время страдала от комплекса. Как выяснилось, много лет назад у нее выявили сколиоз, и она долго не решалась носить наряды с открытой спиной.

Избавиться от комплекса ей удалось во время съемок в шоу "Ледниковый период. Снова вместе", где во время одного из выступлений звезда надела костюм с открытой спиной.

Поклонники написали Регине, что у нее очень красивое тело. Эти слова помогли ей принять себя.