Sky News: в Великобритании наблюдается резкий рост расизма и насилия в отношении граждан России

Британский телеканал Sky News заявил, что в полицейские Соединённого Королевства зафиксировали резкий рост расизма и насилия в отношении граждан России.

Расследование Sky News показало, что в одном крупном полицейском подразделении в Англии число антироссийских правонарушений за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

Благотворительная организация Victim Support сообщила Sky News, что жертвами нападений на почве ненависти становились даже дети младшего школьного возраста.

Так, в одном из случаев полиция графства Хартфордшир привела подробности нападения на расовой почве, когда жертва была повалена на пол на пешеходном переходе, а нападавший заявил ей: «Все русские — убийцы».

Полиция Девона и Корнуолла также рассказала о случае, когда за жертвами следил неизвестный в супермаркете, «обзывая их и угрожая убить, потому что они русские».

Кроме того, российский шеф-повар Алексей Зимин рассказал Sky News, что в его лондонский ресторан поступали звонки с угрозами, а заказы отменялись в первые недели специальной военной операции России на Украине.