Искусственный интеллект будет в Японии женить людей

Правительство Японии готово потратить 19 миллионов долларов на то, чтобы одинокие молодые люди смогли найти себе пару.

Правительство Японии готово потратить 19 миллионов долларов на то, чтобы одинокие люди смогли найти себе пару.

При этом в роли свахи будет выступать искусственный интеллект.

Предполагается, что специально разработанное приложение будет работать так же, как и сайты знакомств, с тем отличием, что на подобных ресурсах выбор делают люди, а в новой системе искусственный интеллект будет сам определять, с кем из пользователей вы наиболее совместимы.

А причиной нововведения стала банальная вещь- падение рождаемости в стране.