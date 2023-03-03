Боррель выступил против исключения России из «Большой Двадцатки»

Жозеп Боррель утверждает, что исключение России из состава G20 не имеет смысла.

Глава отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель выступил на конференции политологов Raisina Dialogue, где публично заявил, что не считает целесообразным исключение России из Группы Двадцати.

По мнению Борреля, выдворение РФ из списка членов данной организации нарушило бы принцип многосторонних отношений в G20, в то время как ведомству крайне необходимо слышать альтернативные точки зрения, зачастую озвучиваемые Москвой.