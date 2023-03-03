Названы три худших периода в жизни для употребления алкоголя

Исследователи из Австралии и Великобритании говорят, что выявили три периода в жизни, когда алкоголь вредит человеку больше всего.

Это время от зачатия до рождения, с 15 до 19 лет и после 65 лет.

Воздействие спиртного на организм в эти моменты может спровоцировать когнитивные проблемы и психические расстройства.

А для пожилых людей алкоголь еще и один из самых серьезных факторов развития деменции.

В другие периоды жизни люди более устойчивы к негативным последствиям, но ученые призывают к комплексному подходу, то есть стараться пить как можно меньше в любом возрасте.