Названы три худших периода в жизни для употребления алкоголя
2023-03-03 12:06
Исследователи из Австралии и Великобритании говорят, что выявили три периода в жизни, когда алкоголь вредит человеку больше всего.
Это время от зачатия до рождения, с 15 до 19 лет и после 65 лет.
Воздействие спиртного на организм в эти моменты может спровоцировать когнитивные проблемы и психические расстройства.
А для пожилых людей алкоголь еще и один из самых серьезных факторов развития деменции.
В другие периоды жизни люди более устойчивы к негативным последствиям, но ученые призывают к комплексному подходу, то есть стараться пить как можно меньше в любом возрасте.
Опубликовано: Антон Райт