Суд Беларуси приговорил Беляцкого к десяти годам лишения свободы

Белорусский суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии Алесю Беляцкому, приговорив его к тюремному заключению.

Днём 3 марта стало известно, что суд Республики Беларусь признал Алеся Беляцкого виновным в контрабанде, после чего нобелевский лауреат был приговорён к десяти годам лишения свободы.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко высказался о судьбе Беляцкого, публично заявив, что в Беларуси перед законом все равны вне зависимости от своего социального статуса или того, есть ли у человека Нобелевская премия.