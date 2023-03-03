Суд Беларуси приговорил Беляцкого к десяти годам лишения свободы
2023-03-03 12:08
Белорусский суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии Алесю Беляцкому, приговорив его к тюремному заключению.
Днём 3 марта стало известно, что суд Республики Беларусь признал Алеся Беляцкого виновным в контрабанде, после чего нобелевский лауреат был приговорён к десяти годам лишения свободы.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко высказался о судьбе Беляцкого, публично заявив, что в Беларуси перед законом все равны вне зависимости от своего социального статуса или того, есть ли у человека Нобелевская премия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей