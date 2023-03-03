Груди или протезы: в канадской школе разгорелся скандал из-за учительницы-трансгендера, которую заподозрили в обмане половой принадлежности

В газету попало фото, где преподаватель шла по улице в облике мужчины и без гигантского бюста. Родители возмутились, школа встала на защиту.

Канадскую учительницу отправили в вынужденный отпуск из-за критики со стороны родителей по поводу ее груди-протеза большого размера.

Преподаватель промышленного искусства в средней школе Оквилл Трафальгар в Онтарио Кайла Лемье была сфотографирована в мужской одежде и без протезов. Фото попало в газету.

Учительница утверждала, что на фотографии была не она и что груди настоящие. По словам Лемье, она страдает редким заболеванием, называемым гигантомастией, и родилась "интерсексуалкой", а не трансгендером.

По данным Национального института здравоохранения, гигантомастия - это "редкое заболевание, характеризующееся чрезмерным ростом груди".

После публикации фотографии пресс-секретарь школьного совета округа Халтон в Онтарио сообщила газете Toronto Sun:

Хотя сейчас учитель не находится в здании школы, она продолжает работать.

Споры вокруг учительницы начались в прошлом году, когда выяснилось, что та вела занятия в парике и обтягивающем топе, демонстрирующем грудь Z-cup с торчащими сосками.

Последовавшая за этим история привела к бурным заседаниям совета директоров, на которых родители жаловались, что ее внешний вид неподобающий для детей.

Я та, кто я есть. Я не ношу протезы груди. Они настоящие, - признала Кайла.

Учительница рассказала газете, что начала заместительную гормональную терапию в 2021 году и находилась "в переходном периоде". Но при этом - "не является трансгендерным человеком”, поскольку родилась “интерсексуалкой".

Госпожа Лемье утверждает: гигантомастия была вызвана гормональной терапией.

Школьный совет округа Халтон ранее поддержал учительницу. А родители вышли на акцию протеста с плакатами, утверждающими, что "над ними издеваются".

Компромиссной мерой стало решение школьного совета разработать политику, согласно которой учителя должны иметь “надлежащий и профессиональный” внешний вид.