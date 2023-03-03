Суд Украины приговорил российского военного лётчика к 12 годам тюрьмы

Генпрокуратура Украины сообщила о вынесении судебного приговора военному лётчику из России.

В пятницу днём пресс-служба украинской Генпрокуратуры уведомила, что российский военный лётчик, который якобы потерпел крушение в районе Харькова в начале марта 2022 года, приговорён к двенадцати годам лишения свободы посредством тюремного заключения. Данная информация также подтверждена в офисе Владимира Зеленского.

Примечательно, что ранее издание BBC рассказало о приговоре российского танкиста к 10 годам тюрьмы в Украине. По данным журналистов информагентства, россиянин якобы выстрелил из танка в жилой дом.