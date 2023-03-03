Семенович убеждена, что проблемы с алкоголем у Костомарова стали причиной его нынешнего состояния
2023-03-03 12:15
Анна Семенович заявила, что проблемы с алкоголем у Романа Костомарова могли сыграть с ним злую шутку и привели к тому состоянию, в котором сейчас находится фигурист.
Певица Анна Семенович поделилась подробностями о причинах, которые привели фигуриста Романа Костомарова в такое состояние.
Экс-партнерша спортсмена заявила, что злоупотребление спортсмена спиртными напитками могло привести к тому, что его организм сдал.
Бывшая звезда льда рассказала, как однажды Роман сорвал выступление в Питере, так как был изрядно пьян, когда нужно было ехать кататься.
Опубликовано: Наталья Гончарова