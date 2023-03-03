Семенович убеждена, что проблемы с алкоголем у Костомарова стали причиной его нынешнего состояния

Анна Семенович заявила, что проблемы с алкоголем у Романа Костомарова могли сыграть с ним злую шутку и привели к тому состоянию, в котором сейчас находится фигурист.

Певица Анна Семенович поделилась подробностями о причинах, которые привели фигуриста Романа Костомарова в такое состояние.

Экс-партнерша спортсмена заявила, что злоупотребление спортсмена спиртными напитками могло привести к тому, что его организм сдал.

Бывшая звезда льда рассказала, как однажды Роман сорвал выступление в Питере, так как был изрядно пьян, когда нужно было ехать кататься.