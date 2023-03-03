Китайский Geely превратил британский Lotos в автомобиль премиум-класса

Lotus Technology, принадлежащий компании Zhejiang Geely Holdings, выпустит четыре новых автомобиля премиум-класса.

Компания планирует трансформироваться в бренд по выпуску исключительно электромобилей к 2027 году. Первый высокопроизводительный внедорожник Eletre появился в четвертом квартале.

Согласно источникам, близким к компании, заказ оформило уже более 5000 человек по всему миру. Стоимость нового электрокара стартует от 120 000 долларов (828 000 юаней). Продажи начались в Китае. В дальнейшем планируется выход на рынок США и Европу через глобальную дилерскую сеть Lotus.