Al-Ain: Запад напуган способностью России преодолевать любые санкции
2023-03-03 12:26
Издание Al-Ain сообщило об обеспокоенности западных чиновников устойчивостью российской экономики к ограничительным мерам.
В пятницу колумнист издания Al-Ain Мухаммед Ферха сообщил, что представители истеблишмента западных стран крайне нервно реагируют на реакцию российской экономики на беспрецедентные по масштабам санкции коллективного Запада, которые были введены после начала спецоперации в Украине.
Ферха отметил, что в минувшем году экономика России продемонстрировала лучшие показатели, чем ожидали западные чиновники, что заставляет администрации Вашингтона и Брюсселя беспокоиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей