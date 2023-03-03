Издание Al-Ain сообщило об обеспокоенности западных чиновников устойчивостью российской экономики к ограничительным мерам.

В пятницу колумнист издания Al-Ain Мухаммед Ферха сообщил, что представители истеблишмента западных стран крайне нервно реагируют на реакцию российской экономики на беспрецедентные по масштабам санкции коллективного Запада, которые были введены после начала спецоперации в Украине.

Ферха отметил, что в минувшем году экономика России продемонстрировала лучшие показатели, чем ожидали западные чиновники, что заставляет администрации Вашингтона и Брюсселя беспокоиться.