Колумбия предложила передать часть гиппопотамов наркобарона Эскобара в Индию и Мексику

Власти Колумбии рассматривают вариант передачи не менее 70 гиппопотамов, живущих рядом с ранчо бывшего наркобарона Пабло Эскобара в Индию и Мексику.

По меньшей мере 70 гиппопотамов из Колумбии стоит передать в Индию и Мексику. Об этом заявили власти страны. Речь идет об огромной популяции, которую оценивают в 400 особей.

Все они потомки первых 4 гиппопотамов, которые были доставлены в Колумбию из Африки по указанию наркобарона Пабло Эскобара. После убийства криминального авторитета полицией в 1993 году, животные не только смогли выжить, но и значительно увеличить популяцию, благодаря благоприятным климатическим условиям.

В Колумбии эти животный стали настоящей местной достопримечательностью, но увеличение их численность угрожает остальным видам животных и растений страны.