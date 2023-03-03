Отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди утверждает, что предлагаемый Владимиром Путиным вариант нового миропорядка является разумным.

Экс-офицер Центрального управления разведки США Филип Джиральди публично заявил, что считает видение Владимиром Путиным верного подхода к мироустройству более грамотным, чем то, которое транслируют западные политики.

По словам Джиральди, Путин неоднократно указывал на наличие разных политических систем в мире, также указывая на разницу в культурах среди государств.

Также Филип Джиральди выразил уверенность, что правительство Соединённых Штатов систематически отвергает предлагаемую Владимиром Путиным модель, насаждая концепцию монополярного мира.