В Канаде учителя отправили в отпуск из-за слишком больших протезов груди

В Канаде родители учеников раскритиковали учительницу за слишком большой размер грудных имплантов.

При этом имеются фото учителя, одетой как мужчина и без протезов. Правда, сама женщина заявила, что на снимках не она.

Учитель рассказала, что у нее редкое заболевание гигантомастия, для которого характерен чрезмерный рост груди.

Родители в последние месяцы активно жаловались руководству школы на то, что внешний вид учителя не подходит для работы с детьми.