Hypertension: Ученые рассказали о новой опасности высокого давления у пожилых

Высокое артериальное давление ухудшает память и вызывает расстройства мышления у людей среднего и пожилого возраста.

Об этом предупреждают бразильские исследователи, опубликовавшие результаты научной работы в журнале Hypertension. Их ново исследование было опубликовано в пресс-релизе на MedicalXpress.

Авторы исследования проанализировали данные о 7000 взрослых человек в Бразилии, возраст которых составлял в среднем 59 лет.

За участниками исследования наблюдали в течение почти 4 лет. Тестировались такие когнитивные функции, как память, беглость речи, внимание, концентрация и другие свойства, связанные с мышлением.

Исследование показало, что у людей среднего и старшего возраста, которые не употребляли антигипертензивные препараты, систолическое артериальное давление 121-139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление 81-89 миллиметров ртутного столба способствует ускоренному снижению когнитивных функций.

При этом скорость ухудшения работы мозга не зависела от продолжительности гипертонии, то есть даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.

Среди ограничений своей работы ученые называют относительно короткий период наблюдения и то, что участники самостоятельно сообщали о гипертонии. Тем не менее, исследователи считают, что их выводы применимы и для жителей других регионов, а не только Бразилии.